Galatasaray'da kritik gün 18 Ekim: Dursun Özbek bunun hesabını verecek

Galatasaray, yeni sezona girerken yaptığı pahalı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu transferlerden en dikkat çekeni ise Uğurcan Çakır oldu.

Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından uzun süre yabancı kaleciler üzerinde durmuşlar, ancak son anda Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ederek büyük bir sürpriz yapmışlardı.

Uğurcan Çakır'la ilgili KAP'a yapılan bildirimde rakamlar şöyle sıralanmıştı:

Bonservisi: 27.5 milyon euro + KDV

Maaşı:

1. yıl: 110 milyon TL

2. yıl: 120 milyon TL

3. yıl: 130 milyon TL

4. yıl: 140 milyon TL

5. yıl: 150 milyon TL

"DURSUN ÖZBEK'TEN HESAP SORACAKLAR"

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu, katıldığı bir programda 18 Ekim'deki mali genel kurulla ilgili konuştu. Niğdelioğlu şunları söyledi:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i 18 Ekim'deki Mali Genel Kurul'da terletecekler. Çünkü Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a gelen teklifler 15 milyon euroyu geçmiyordu. Bunun üzeri bir teklif yok. Galatasaray neden böyle bir kaleciyi 36 milyon euroya aldı? Bunun hesabını verecek? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark bu. Adamlar başarılı da olsa bir şeyleri sorguluyorlar."