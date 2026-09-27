Galatasaray'da istenmeyen adamdı: Sarı-kırmızılılara piyango vurdu

Galatasaray’ın Şubat 2025’te Genk'ten transfer ettiği Carlos Cuesta, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamamış ve taraftar oyuncuyu kulüpte istenmeyen adam ilan etmişti.

Kolombiyalı savunma oyuncusu, gelen tepkiler üzerine Eylül 2025’te 2 milyon 250 bin euro kiralama bedeli karşılığında Brezilya ekibi Vasco da Gama’ya transfer olmuştu.

27 yaşındaki Cuesta'nın Vasco da Gama ile 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecekken flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'A PİYANGO VURDU

Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu vurdu.

Brezilya ekibi, oyuncunun kiralık sözleşmesindeki 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

Opsiyonun kullanılması durumunda Galatasaray'ın Cuesta'dan elde edeceği gelir 8 milyon euro seviyesine ulaşacak.

Böylelikle sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun transfer bedeli üzerinden zarar etmemiş olacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 7'si ilk 11 olmak üzere toplam 9 maça çıkan Carlos Cuesta, gol ya da asist katkısı veremedi.