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Okan Buruk'a Fenerbahçe tehlikesi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Okan Buruk'u Fenerbahçe tehlikesi bekliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk'a Fenerbahçe tehlikesi

Galatasaray'ın Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk PFDK'ya sevk edilmişti.

"Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'u Fenerbahçe derbisi tehlikesi bekliyor.

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1-3 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 1 ila 3 maç arası ceza alabilir.

Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, 3 maç ceza alması durumunda Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisini kaçıracak.

Galatasaray yönetiminin ise Okan Buruk için 1 maç ceza beklediği ifade edildi.

KASIMPAŞA MAÇINI KAÇIRABİLİR

PFDK'dan Okan Buruk'a 1 maç ceza çıkması halinde 9 Ekim'de oynanacak olan Kasımpaşa maçında takımının başında olamayacak.

PFDK'nın vereceği kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

TAKIMIN BAŞINDA OLACAK İSİM BELLİ OLDU

Okan Buruk'un yokluğunda sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nun görev yapacağı belirtildi.

Saraloğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede de Okan Buruk'un cezası nedeniyle teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Deneyimli antrenör daha önce Akhisarspor döneminde de benzer bir sorumluluk almıştı. Saraloğlu, 2018 yılında Akhisarspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmada takımın başında yer almıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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