Okan Buruk'a Fenerbahçe tehlikesi
Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Okan Buruk'u Fenerbahçe tehlikesi bekliyor.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk PFDK'ya sevk edilmişti.
"Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'u Fenerbahçe derbisi tehlikesi bekliyor.
1-3 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 1 ila 3 maç arası ceza alabilir.
Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, 3 maç ceza alması durumunda Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisini kaçıracak.
Galatasaray yönetiminin ise Okan Buruk için 1 maç ceza beklediği ifade edildi.
KASIMPAŞA MAÇINI KAÇIRABİLİR
PFDK'dan Okan Buruk'a 1 maç ceza çıkması halinde 9 Ekim'de oynanacak olan Kasımpaşa maçında takımının başında olamayacak.
PFDK'nın vereceği kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
TAKIMIN BAŞINDA OLACAK İSİM BELLİ OLDU
Okan Buruk'un yokluğunda sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nun görev yapacağı belirtildi.
Saraloğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede de Okan Buruk'un cezası nedeniyle teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Deneyimli antrenör daha önce Akhisarspor döneminde de benzer bir sorumluluk almıştı. Saraloğlu, 2018 yılında Akhisarspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmada takımın başında yer almıştı.