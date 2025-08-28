Galatasaray'da görüntü bu!

Galatasaray'da görüntü bu!
Yayınlanma:
Galatasaray, Çaykur Rize maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanda futbolcuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u cumartesi akşamı konuk edecek.

Hakemliğini Ali Yılmaz'ın yapacağı maçın başlama saati 21.30.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan, 10 gol atıp gol yemeyen sarı kırmızılı takım 9 puanla averajla Trabzonspor'un önünde lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 2 maçı 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle kapattı. Karadeniz temsilcisi 1 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Spor
Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi: Yıldız futbolcunun maliyeti belli oldu
Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi: Yıldız futbolcunun maliyeti belli oldu
Türkiye'nin kritik maçının saati açıklandı: TRT müjdeyi verdi
Türkiye'nin kritik maçının saati açıklandı: TRT müjdeyi verdi