Galatasaray'da görüntü bu!
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmanda futbolcuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.
Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u cumartesi akşamı konuk edecek.
Hakemliğini Ali Yılmaz'ın yapacağı maçın başlama saati 21.30.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan, 10 gol atıp gol yemeyen sarı kırmızılı takım 9 puanla averajla Trabzonspor'un önünde lider durumda bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise 2 maçı 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle kapattı. Karadeniz temsilcisi 1 puanla 13. sırada yer alıyor.