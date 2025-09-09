Galatasaray'da fırtına estirdi

Süper Lig’in 5. Haftasında oynanacak Eyüpspor maçı için Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanlarda İlkay Gündoğan’ın gösterdiği performans teknik ekipte sevinç yarattı.

Gündoğan’ın performansına dair konuşan Galatasaray muhabiri Süleyman Rodop, övgü dolu sözler sarf etti.

“İLKAY GÜNDOĞAN FIRTINASI ESİYOR”

Süleyman Rodop açıklamasında "Kemerburgaz'da İlkay Gündoğan fırtınası esiyor. İlkay Gündoğan karakteri ve disiplini ile herkesi kendine hayran bıraktı. İlkay Gündoğan çok büyük etki yaratacak. İlkay Gündoğan'da altyapıdan yeni takıma çıkan genç futbolcu isteği ve heyecanı var. Çok mutlu ve herkese bu mutluluğunu kısa sürede yansıttı. Kemerburgazdan gelen haberler çok pozitif. Eyüpspor karşısında, İlkay Gündoğan'ın ilk 11'de olmasını bekliyorum" dedi.