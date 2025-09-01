Galatasaray'da Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu'na ne yaptığını açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu imzayı atmak üzere İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın öncelikli alım hakkını reddetmesiyle sarı-lacivertliler imzayı attırıp oyuncuyu Avrupa listesine yazacak.

Kerem Aktürkoğlu İstanbul'da

“KEREM’İ GÖNDERMEK İÇİN ISLIKLATTILAR”

Galatasaray yönetiminin bu kararı taraftarların tepkisini çekerken Serhat Ulueren’den destek geldi. Ulueren ayrıca yönetimin Kerem Aktürkoğlu’nu göndermek için ıslıklattığını iddia etti.

Ulueren açıklamasında "Galatasaray yönetimi Kerem konusunda doğru bir karar verdi. Bir Galatasaraylı olarak aldıkları karardan dolayı onları tebrik ediyorum. Ancak Galatasaray'da oynadığı dönemlerde Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Kerem'i göndermek için ıslıklattılar. Bunu biliyorum. Çocuk doldu doldu en sonunda patlak verdi. Kaba bir tabirle kovdular. Şimdi Barış'ta da benzer mevzular yaşanıyor” sözlerini sarf etti.