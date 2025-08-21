Galatasaray'da Cardoso ile yollar ayrıldı

Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan Portekizli savunma oyuncusu Victor Cardoso ile yollar resmen ayrıldı. 1 yıldır Sarı Kırmızılı formayı terleten smaçör, gösterdiği performans ve profesyonelliğiyle taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Cardoso’ya kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Victor Cardoso’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Vôlei Itapetininga ekibinde başlayan Cardoso, 2019 yılına kadar Vôlei Itapetininga forması giydi. Ardından SESI São Paulo'ya transfer olan smaçör, 2023 yılına kadar SESI São Paulo ekibinde görev yaptı.

Cardoso, 2023-2024 sezonunda ise Fransa'nın Chaumont Volley-Ball 52 takımında yer aldı. Uluslararası arenada, 2018'den bu yana Brezilya erkek milli voleybol takımının bir parçası olan oyuncu, FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi ve Güney Amerika Şampiyonası gibi çeşitli şampiyonalarda mücadele etti.

Cardoso’nun gelecekte hangi kulüpte forma giyeceği henüz netlik kazanmadı.