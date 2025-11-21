Galatasaray'da bir sakatlık daha: Yıldız oyuncuda çatlaklar çıktı

Galatasaray'da üst üste gelen sakatlıklar haberine bir yenisi daha eklendi.

Sarı kırmızılı takıma İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Kaan Ayhan'ın yaşadığı sakatlıkların ardından bir kötü haber de Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

A Milli Takım'ın İspanya ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlandığı belirtilen Barış Alper Yılmaz'ın İstanbul'a dönüşünde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Ajansspor'daki habere göre; çekilen MR'da yıldız futbolcunun sol elinde çatlaklar tespit edildi.

YİNE DE OYNAMAK İSTİYOR

Barış Alper Yılmaz'ın sol elindeki çatlaklar nedeniyle oluşan ağrılara rağmen Gençlerbirlii maçında oynamak istediği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un Victor Osimhen'in sakat, Mauro Icardi'nin hazır olmaması nedeniyle Barış Alper Yılmaz'ı forvet hattında oynatmayı planladığı öğrenildi.