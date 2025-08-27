Galatasaray'da beklenen kavgayı açıkladı

Süper Lig’de 4. haftaya doğru gidilirken Galatasaray averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

“GALATASARAY RAKİBİNİ GAFİL AVLAYABİLİYOR”

Sarı-kırmızılıların performansını değerlendiren Önder Özen, "Eren Elmalı 3.maçında 3.golünü attı. Trabzonspor kariyerinde sadece 1 gol atabilmişti. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Galatasaray rakiplerine karşı hücuma hızlı çıkabiliyor ve rakibini gafil avlayabiliyor. Leroy Sane'nin golü rakibe çarptı girdi ama golün geleceği belliydi zaten çünkü haftalardır deniyordu” sözlerini sarf etti.

“KAMUOYU KAVGA GÜRÜLTÜ BEKLİYOR”

Barış Alper Yılmaz ile gerilen ilişkilere dair de konuşan Önder Özen, "Barış Alper'e gelen teklif basit bir teklif değil. Yönetim sadece insan değil, süreç de yönetebilmeli. Bu durum çözülmeyecek bir sıkıntı değil. Galatasaray yönetimi kontrat detaylarına bağlı kalıp karşılıklı birer adım atılır ve çözülür. Kamuoyu bekliyor ki kavga, gürültü çıksın. Kırmadan dökmeden orta nokta bulunmalı” ifadelerini kullandı.

“HEMEN KESMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Önder Özen, Galatasaray’ın ilgilendiği Singo için ise "Galatasaray'ın 3'lü stoper oynayacağı konuşuluyor. O zaman 4-5 stopere ihtiyacınız var. Dolayısıyla stoper takviyesi şart. Singo'nun genç olması avantaj. Fiziksel özellikleri de uygun. Ama Sanchez veya Abdülkerim'i kesmesi hemen mümkün değil. Galatasaray zaten sürdürülebilir bir kadro planlıyor. Omurgada hata yapmıyorlar” dedi.