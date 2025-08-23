Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı

Lige 2’de 2 galibiyet yaparak başlayan Galatasaray’da tek hedef Kayserispor deplasmnından da 3 puan ile ayrılmak.

VICTOR OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

NEOM'dan gelen teklif sonrası antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Kayseri deplasmanında kafilede yer almayacak. Karagümrük’e karşı oyuna sonradan giren ve fiziksel olarak günden günde hazır hale gelen Victor Osimhen ise bu maç ile beraber ilk 11’e dönüyor. Barış Alper'in yanı sıra Lemina da Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Orta saha oyuncusunun sakatlığının bulunduğu ve bu nedenle aday kadroya alınmadığı bildirildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ AFFINI İSTEDİ

Kemerburgaz'da hafta boyunca bu maçın provası yapılırken gündemin 1 numaralı maddesi ise NEOM’dan gelen teklif sonrası antrenmanlara çıkmayan Barış Alper’di. Teknik Direktör Okan Buruk, bir yandan oyuncularını bu maça hazırladı diğer yandan da Barış Alper Yılmaz konusunun konsantrasyonu etkilememesi adına yoğun çaba sarf etti. Mental olarak hazır görünmeyen Barış Alper hocası Okan Buruk ile görüşerek affını istedi. Okan Buruk ise kendisini bu maça veremeyecek olan Barış Alper'i kadroya almadı.

DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Deneyimli teknik adam, Hem Gaziantep hem de Karagümrük maçlarında kalesini gole kapatan savunma düzeninden oldukça memnun ve herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Hücum hattında ise Nijeryalı yıldız Osimhen’e şans vermeyi planlayan Okan Buruk, yıldız oyuncunun hemen arkasında Yunus-Sara-Sane üçlüsünü birlikte kullanmayı düşünüyor.