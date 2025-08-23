Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Yayınlanma:
Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda Okan Buruk, ilk 11'de Victor Osimhen'e şans verecek.

Lige 2’de 2 galibiyet yaparak başlayan Galatasaray’da tek hedef Kayserispor deplasmnından da 3 puan ile ayrılmak.

VICTOR OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

NEOM'dan gelen teklif sonrası antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Kayseri deplasmanında kafilede yer almayacak. Karagümrük’e karşı oyuna sonradan giren ve fiziksel olarak günden günde hazır hale gelen Victor Osimhen ise bu maç ile beraber ilk 11’e dönüyor. Barış Alper'in yanı sıra Lemina da Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Orta saha oyuncusunun sakatlığının bulunduğu ve bu nedenle aday kadroya alınmadığı bildirildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ AFFINI İSTEDİ

Kemerburgaz'da hafta boyunca bu maçın provası yapılırken gündemin 1 numaralı maddesi ise NEOM’dan gelen teklif sonrası antrenmanlara çıkmayan Barış Alper’di. Teknik Direktör Okan Buruk, bir yandan oyuncularını bu maça hazırladı diğer yandan da Barış Alper Yılmaz konusunun konsantrasyonu etkilememesi adına yoğun çaba sarf etti. Mental olarak hazır görünmeyen Barış Alper hocası Okan Buruk ile görüşerek affını istedi. Okan Buruk ise kendisini bu maça veremeyecek olan Barış Alper'i kadroya almadı.

DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Deneyimli teknik adam, Hem Gaziantep hem de Karagümrük maçlarında kalesini gole kapatan savunma düzeninden oldukça memnun ve herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Hücum hattında ise Nijeryalı yıldız Osimhen’e şans vermeyi planlayan Okan Buruk, yıldız oyuncunun hemen arkasında Yunus-Sara-Sane üçlüsünü birlikte kullanmayı düşünüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama