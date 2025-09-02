Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu belli oldu

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu belli oldu
Yayınlanma:
Barış Alper Yılmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuyla anlaştı.

Galatasaray, Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC'nin astronomik teklifine rağmen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı başardı.
NEOM SC'nin 40 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren son teklifini geri çeviren sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyla yaptığı birebir görüşmeler sonucunda transfer defterini kapattı.

ÖZEL TOPLANTI

Başkan Dursun Özbek, 25 yaşındaki yıldızla özel bir toplantı gerçekleştirerek, hem Şampiyonlar Ligi hedeflerini hem de kulüpteki rolünü vurguladı. Görüşmenin ardından Barış Alper, Galatasaray'da kalma kararı aldı ve milli aradan sonra oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak.

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Galatasaray yönetimi, yıllık 2 milyon euro kazanan Barış Alper Yılmaz’a kısa süre içinde zamlı yeni bir sözleşme sunacak. Oyuncunun performansı ve Avrupa vitrininde sergileyeceği rol göz önüne alındığında, bu sözleşmenin hem maddi hem de sportif açıdan daha güçlü bir yapı sunması bekleniyor.

REKOR TEKLİF

NEOM SC'nin teklifinin detayları, Türk futbol tarihinde bir oyuncuya gelen en yüksek bonservis bedellerinden biri olarak kayda geçti. Galatasaray ise bu teklife rağmen oyuncusunu elinde tutarak hem sportif hedeflerine sadık kaldı hem de taraftar nezdinde güçlü bir duruş sergiledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

