Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray yönetimi ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan gerginliği değerlendirdi.

“DEĞERİNİN NE OLDUĞUNU SORAR”

Milli futbolcuya yapılan teklifleri açıklayan Tugay Kerimoğlu, "Benim net bildiğim ilk teklif 25, ikinci teklif 35+5, 3. teklif ise 45 milyon euro. İmza parası, menajerinin parası falan diye gidiyor. Eğer oyuncuya 60 milyon euro bonservis biçersen o da kendi değerinin ne olduğunu sorar ancak maaşında iyileştirmeye gidilmiş ve bugünlere kadar gelinmiş" ifadelerini kullandı.

“ÇIKMASI GEREKİRDİ”

Antrenmanlara çıkmamasına dair de konuşan Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray'da karar mekanizması devreye girdiği an saniyede vazgeçilir. Bugün Galatasaray Kulübü, Barış Alper'den vazgeçmek istemiyor. Barış Alper'i sarıp sarmalayıp bu takımın içinde nasıl kullanacağını düşünüyor. Antrenmanlara çıkmaması yanlış, çıkması gerekirdi" sözlerini sarf etti.