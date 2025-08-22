Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremi

Süper Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi çıktı. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom FC, Barış Alper Yılmaz’a talip olurken hem kulübe hem de oyuncuya teklifini iletti.

GALATASARAY ŞİKAYET EDECEK

Sarı-kırmızılılar yapılan teklifi yetersiz bulurken Barış Alper Yılmaz ise Neom FC ile anlaşmaya vardı. Kendilerinden izin alınmadan Barış Alper Yılmaz ile görüşülmesine tepki gösteren Galatasaray yönetimi, Arapları şikayet edeceğini duyurdu.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Suudi Arabistan’a transfer olmak istediği net bir şekilde gösteren Barış Alper Yılmaz, sağlık raporu alarak antrenmanlara çıkmadı.

“HEMEN KADRO DIŞI BIRAKIN”

Galatasaray yönetimi ile Barış Alper Yılmaz arasında ipler gerilirken oyuncunun kadro dışı bırakılmasını isteyenler çıktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yorumcu Haluk Yürekli, “Barış ya çık açıklama yap ya da çok bilmiş menajerin 50 milyonu getirsin. Bunlar olmuyorsa Barış’ı hemen kadro dışı bırakın” dedi.

Yürekli’nin bu paylaşımını binlerce taraftar beğenirken kadro dışı bırakılması teklifine destek verdiler