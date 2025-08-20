Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesini verdi

Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayan Galatasaray’da UEFA Şampiyonlar Ligi için bekleyiş devam ederken Metin Tekin, sarı-kırmızılılara dair değerlendirmelerde bulundu.

“GALATASARAY ZAYIF HALKA OLMAYACAK”

Galatasaray’ın ilk 8’e bile kalabileceğini vurgulayan Metin Tekin, "Beşiktaş'ı izliyoruz beğeniyoruz çünkü çıtayı düşürdü ama Galatasaray'ı izlediğimiz zaman beğenmiyoruz çünkü çıtayı çok yukarı koydular. Galatasaray 3-0 kazanmasına rağmen o doyumsuzluğu veriyor bizlere. Biz eskiden Şampiyonlar Ligi'ne katılan Türk takımlarına baktığımız zaman zayıf halka olduğumuzu anlardık ama bu kez Galatasaray şu kadroyla zayıf halka olmayacak. Grupları ilk 24'de bitirebilirler, ilk 8'de de bitirseler şaşırmayız” dedi.

“ÜST DÜZEY BİR FİLE BEKÇİSİ ALACAK”

Kaleci çalışmaları için de konuşan Metin Tekin, "Günay Güvenç güven veren bir kaleci ama görünen o ki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi adına üst düzey bir file bekçisi alacak" sözlerini sarf etti.