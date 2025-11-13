Galatasaray'a Osimhen'den sonra 2 Nijeryalı daha

Galatasaray, ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, Nijeryalı 2 futbolcu ön plana çıktı. Sarı kırmızılıların ara transferde Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan 2 arkadaşını daha almak istediği belirtildi.

Sarı kırmızılılarda ilk hedefin İtalya Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Ademola Lookman olduğu bildirildi. Fanatik'teki habere göre; başkan Dursun Özbek ve genel sekreter Eray Yazgan’ın da isim vermeden doğruladığı Lookman operasyonunun ocak ayından önce sonuçlandırılması için girişimlerin başladığı ifade edildi.

Lookman'ın da Atalanta'dan ayrılmak istediği ve sarı kırmızılıların ilk teklifine yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü.

ONYEDIKA SIRADA

Galatasaray'ın transfer etmek istediği diğer Nijeryalı futbolcunun Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen orta saha oyuncusu Raphael Onyedika olduği iddia edildi.

24 yaşındaki futbolcunun stoperde de oynayabildiği, bu nedenle de sarı kırmızılılara cazip geldiği belirtildi.

İstikrarıyla dikkat çeken Onyedika, Club Brugge'da bu sezon 17 maçta forma giydi.

Sarı kırmızılıların öncelikle Club Brugge ile temasa geçerek bonservisini almaya çalışacakları öğrenildi.