Galatasaray'a müjde: Manchester City anlaştı

Galatasaray'ın Ederson transferine doğrudan etki edecek bir gelişme yaşandı.

DONNARUMMA VE MANCHESTER CITY ANLAŞTI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Paris Saint-Germain'in gözden çıkardığı Gianluigi Donnarumma ile her konuda anlaştı.

Romano, Donnarumma'nın transferinin Ederson'un ayrılığına bağlı olduğunu ve Galatasaray'ın hala istekli konumda olduğunu aktardı.

KONUŞULAN RAKAM 50 MİLYON EURO!

Donnarumma ile anlaşma sağlayan Manchester City, PSG ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Konuşulan bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

BEDELSİZ OLARAK TRANSFER EDİLDİ

Donnarumma, 2021-22 sezonunda PSG'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan kalecinin güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.