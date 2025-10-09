Galatasaray'a mesaj gönderdi

Yayınlanma:
ABB FOMGET kaptanı Selda Akgöz, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Galatasaray ile 4. haftada oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Başkent ekibinin milli kalecisi ve kaptanı Selda Akgöz, ligde yeniden şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, Galatasaray maçıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Selda Algöz, "Bu yılki hedefimiz her zamanki şampiyonluk. Neden olmasın? İki yıl yaşadık bunu. Kariyerimize üçüncü bir şampiyonluk eklemek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyele sahibiz. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Uyum da sağladılar. Biz bir aile gibi hareket ediyoruz. Ligde 3'te 3 yaptık, çok mutluyuz. Hepimizin ortak hedefi şampiyonluk" dedi.

Galatasaray ile oynayacakları maçı hatırlatan kaptan, "Bu hafta Galatasaray maçımız var. Onu da kazanıp 4. galibiyetimizi almak istiyoruz. Sonraki hedefimiz Avrupa'da başarı" diye konuştu.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Desteklerinden dolayı Ankaralı taraftarlara teşekkür eden Selda Akgöz, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA maçını oynadığımız Eryaman Stadı'nı doldurdular. Bu da bizi çok mutlu etti. Çok istedik kazanmayı ama penaltılarda elenmiş olduk. Artık önümüze bakacağız. Tecrübelerimiz, yaptığımız hatalar, artık bunların hepsini kazıdık kafamıza. Artık bir daha şampiyonluk yaşadığımızda neyi yapacağımızı, neyi yapmayacağımıza öğrendik. En büyük hayalim altyapıdan gelen oyunculara iyi bir örnek olmak."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

