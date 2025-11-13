Galatasaray'a haber gönderen futbolcular olduğunu açıkladı

Galatasaray Kulübü Yöneticisi Abdullah Kavukcu, devre arası transfer dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, birçok futbolcunun Sarı - Kırmızılılara gelmek istediğini söyledi. Kavukcu "Galatasaray'a haber gönderen futbolcular var" dedi.

Galatasaray'ın CW Enerji ile futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşmasında konuşan Sarı Kırmızılı yönetici Abdullah Kavukcu önemli mesajlar verdi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su (Üst yönetici) Volkan Yılmaz yer aldı.

Transferlerin sadece Ocak ayında yapılmadığını, Galatasaray’ın cazibesinin yüksek olduğunu vurgulayan Kavukcu çarpıcı bir iddiada da bulundu.
"5 yıl içinde Avrupa’dan kupa getirme hedefi koyduk" diyen ve Sarı Kırmızılı kulübün uzun vadeli vizyonunu açıklayan Kavukcu, eksik bölgelere transferler yapıldığını ve sürdürülebilir başarı hedeflendiğini belirtti.

"HABER GÖNDEREN FUTBOLCULAR VAR"

Kavukcu sözlerine şöyle devam etti:

Basında çıkanların bazıları doğru bazıları yanlış.
Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor.
Transfer konuşmak şu an son derece yanlış.
Hocamız takviye isterse Ocak ayı geldiğinde konuşuruz.
Şu an konuşmadık.
Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var.

GÖZLER OCAK AYINDA

Galatasaray'ın yöneticisi ayrıca başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’un liderliğinde çalışmaların sürdüğünü, takviye ihtiyacının Ocak ayında netleşeceğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

