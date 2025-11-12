Galatasaray'a bunu kim yaptı: Özür dilenmeli!

Galatasaray'ın Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenildiği maçtan sonra çalınan müzik gündemdeki yerini koruyor. Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak, "Galatasaray maçının bitiş düdüğü sonrasında çalınan “Şinanay Yavrum” şarkısında tüm tribünlerin koro halinde küfür etmesi son derece yakışıksız bir davranıştı. Diyenler oluyor; “İlk defa mı stadyumda küfür ediliyor, ne var bunda?” diye. İlk defa değil elbette ama burada durum farklı. Taraftar kendiliğinden küfür etse bu kadar konuşmazdık, üzerinde durmazdık. Ama burada kulübün dahli, planlı hareket edilmesi söz konusu. Bir kulüp küfür olayının içindeyse, oradaki durum vahim boyuttadır, kabul edilemez" idelerini kullandı.

HODRİ MEYDAN DOĞRU BULMADI

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ağır yara: Kocaelispor bu sezon bir ilki yaşattı

Albayrak, yazısında Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın lideri Enver Güler'in açıklamasına da yer verdi ve şunları yazdı:

"Pazartesi günü ÖzgürSpor canlı yayınında sevgili Enver Güler, hiçbir şekilde ilgileri olmadığını söylemekle kalmadı, doğru bulmadığını da özellikle vurguladı. Taraftar grubunun bu sözleri beni mutlu etti, umutlandırdı.

Hodri Meydan Derneği Başkanı, “Bizim tasarrufumuzda değildi.” diyor.

Başkan, ulusal televizyonlara bağlanıp “Çalınacak şarkıdan haberim yoktu.” diyor.

İyi de, nasıl olacak öyle? Kulübün başkanının, taraftarların liderinin bilgisi olmadan o şarkı nasıl çalınıyor? Ben başkanın haberi olmadığı yönündeki beyanatına inanıyorum.

Ama bu işin kulüpte, yönetimde bir muhatabı, bir sorumlusu olmalı. Anonsçumuz Bora Ertek bunu kafasına göre planlamış olamaz. Bir yerden talimat gelmiştir. Ki, o yönde bilgilerimiz var. Kimdir kulüpte bu işin sorumlusu? Daha doğrusu, anonsçuya talimatı veren kişi kimdir?

Kulübün başkanı istese iki dakikada o isme ulaşır. Kulübün başkanından habersiz böyle bir işe kalkışan, iki camiayı birbirine düşman eden kimse ortaya çıkartılmalı. Tabii ki ortaya çıkartmak yetmez; yönetici ise hemen istifası istenmeli, görevliyse derhal işine son verilmelidir.

Bunlar yapıldıktan sonra da yaşanan skandalın sorumlusuna veya sorumlularına gereken cezanın verildiği açıklanmalı; öncelikle Galatasaray camiası olmak üzere futbol kamuoyundan özür dilenmelidir. Yapanın yanına kâr kalır, üzeri örtülürse bu gibi skandallarla yeniden karşılaşmamız kaçınılmaz olur. Bu konunun üzerine gitmek, suçluyu ortaya çıkartıp gereken cezayı vermek camia olarak hepimizin sorumluluğudur."