Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Kocaelispor yenilgisi sonrası eleştiriler yükselmeye başladı.

Sarı Kırmızılıların Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın ardından yorumlarda bulunan Önder Özen, Galatasaray'ın eksiklerine ve formsuz oyuncularına dikkat çekti.

Önder Özen Galatasaray'da özellikle 2 futbolcuya dikkat çekerek, "Icardi ve Barış Alper şu an Galatasaray’ın en formsuz ve enerjisi düşük oyuncuları. Icardi’nin teknik kalitesi yüksek olabilir ama fizik kalitesi sahada kalmaya yetmiyor.

Önder Özen'den Galatasaray'a 2000 uyarısı

Galatasaray’ın Kocaelispor mağlubiyetindeki futbolu, Frankfurt’tan 5 yediği maçtaki futboldan daha kötüydü" yorumunda bulundu.

2000 UYARISI

Ünlü yorumcu şampiyonluk yarışına dair Sarı Kırmızılı takımı da uyardı ve şunları söyledi:

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan namağlup lider çıktığında ligde 4. oldu.

Fenerbahçe, 2007 - 2008’de Çeyrek Final oynadı ama şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı.

Galatasaray burada ne yapacak?

2000’deki sezonu örnek almalı.

Silkenmeli ve kendine gelmeli.

Son 5 lig maçında 3 kez puan kaybetti.

Böyle devam ederse lig yarışında geriye düşebilir.

Galatasaray'a bunu kim yaptı: Özür dilenmeli!

Önder Özen Ajax galibiyetine vurgu yaparken de "Ajax’ı yenemeseydi Galatasaray oyuncuların ayakları yerden kesilmezdi ve Kocaelispor’u yenerlerdi" diye konuştu.