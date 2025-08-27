Galatasaray'a 2 müjde birden

Galatasaray'a 2 müjde birden
Yayınlanma:
Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina antrenmana çıktı.

Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılıları sevindiren iki gelişme yaşandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ANTRENMANA ÇIKTI

Yönetim ile yaşanan gerginlik sonrası antrenmanlara çıkmayan ve Kayserispor maçı kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz, takımla birlikte çalıştı.

MARIO LEMINA SAKATLIĞINI ATLATTI

Sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Mario Lemina da antrenmana katılarak çalışmalara başladı.

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray – Çaykur Rizespor mücadelesi 30 Ağustos Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.

PUAN DURUMU

3’te 3 yapan sarı-kırmızılılar averaj farkıyla liderliğini sürdürüyor. Henüz 2 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 1 puanla 13. sırada.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

