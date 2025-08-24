Galatasaray yine kazandı: Eren Elmalı Kayseri'de yıldızlaştı

Galatasaray yine kazandı: Eren Elmalı Kayseri'de yıldızlaştı
Yayınlanma:
Kayserispor'a konuk olan Galatasaray rakibini 4-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

EREN ELMALI'NIN GECESİ

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 36 ve 46. dakikalarda Eren Elmalı 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3'te Leroy Sane kaydetti.

MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşma öncesi bir otelde konaklayan sarı-kırmızılılar başlama vuruşuna birkaç saat kala neye uğradığını şaşırdı. Otelin önünde toplanan Kayserili taraftarlar Galatasaray’ın kaldığı otele ve takım otobüsüne taşlı saldırıda bulundu.

PUAN DURUMU

Bu galibiyet ile birlikte ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray averaj farkıyla liderliğe oturdu. 1 maçı eksik olan Kayserispor ise 1 puanla 12. Sırada yer aldı.

FİKSTÜR

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayserispor ise Kocaelispor’a konuk olacak

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Mustafa Çulcu: Kabul edilemez
Mustafa Çulcu: Kabul edilemez
Rıdvan Dilmen isyan etti: Bunlar olmaz
Rıdvan Dilmen isyan etti: Bunlar olmaz
Barış Alper Yılmaz'ı çıldırtan olayı açıkladı: O maç gitmeyi kafaya koydu
Barış Alper Yılmaz'ı çıldırtan olayı açıkladı: O maç gitmeyi kafaya koydu