Galatasaray yine kazandı: Eren Elmalı Kayseri'de yıldızlaştı

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

EREN ELMALI'NIN GECESİ

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 36 ve 46. dakikalarda Eren Elmalı 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3'te Leroy Sane kaydetti.

MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşma öncesi bir otelde konaklayan sarı-kırmızılılar başlama vuruşuna birkaç saat kala neye uğradığını şaşırdı. Otelin önünde toplanan Kayserili taraftarlar Galatasaray’ın kaldığı otele ve takım otobüsüne taşlı saldırıda bulundu.

PUAN DURUMU

Bu galibiyet ile birlikte ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray averaj farkıyla liderliğe oturdu. 1 maçı eksik olan Kayserispor ise 1 puanla 12. Sırada yer aldı.

FİKSTÜR

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayserispor ise Kocaelispor’a konuk olacak