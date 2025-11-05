Galatasaray U19 Ajax'a 7 golle mağlup oldu

Galatasaray U19 Ajax'a 7 golle mağlup oldu
Yayınlanma:
Galatasaray U19 Takımı deplasmanda Ajax U19'a 7-2'lik skorla mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Galatasaray U19 Takımı deplasmanda Ajax U19 ile karşı karşıya geldi. Hollanda’da oynanan mücadelede temsilcimiz sahadan 7-2’lik skorla mağlup ayrıldı.

AJAX’TA EMRE ÜNÜVAR HAT-TRICK YAPTI

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Emre Ünüvar (3), Damian van der Vaart, Aaron Bouwman, Pharell Nash ve Sean Steur kaydetti. Sarı-kırmızılıların golleri ise Yusuf Dağhan Kahraman ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi.

2024/11/07/hbgs.jpg

HASAN TALHA AYYILDIZ PENALTIYI KAÇIRDI

Ajax’ta Hasan Talha Ayyıldız 90+1'de penaltı kullansa da topu filelerle buluşturmayı başaramadı.

Galatasaray'da Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz gerçeğini açıkladıGalatasaray'da Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz gerçeğini açıkladı

PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte Ajax, 7 puana yükselirken temsilcimiz Galatasaray ise 3 puanda kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

