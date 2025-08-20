Galatasaray transferinde ters köşe yaptı: Apar topar sildiler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rekabetçi olabilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için gündüz saatlerinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Manchester City forması giyen Manuel Akanji transferinde sona geldi.

15 MİLYON STERLİNE ANLAŞTILAR

Sarı-kırmızılıların 15 milyon sterlin karşılığında İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardığı kaydedilirken oyuncundan transfer açıklaması geldi.

“BU KONUDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM”

Fabrizio Romano’nun transfere dair yaptığı paylaşıma yorum yapan Manuel Akanji "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" sözlerini sarf etti.

PAYLAŞIMI SİLDİ

İtalyan gazeteci, Manuel Aknaji’nin yaptığı açıklamadan bir süre sonra paylaşımı sildi.

40 MAÇTA 2 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon İngiliz kulübüyle toplamda 40 maça çıkan İsviçreli stoper 2 asist kaydetti.