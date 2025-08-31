Galatasaray transferden vazgeçti

Galatasaray transferden vazgeçti
Galatasaray, Yves Bissouma transferinden vazgeçti.

Süper Lig'de 4'te 4 yapan ve kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

BISSOUMA TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray, 29 yaşındaki Yves Bissouma transferi için Tottenham'la her konuda anlaşması sonrası oyuncudan sağlık raporu istedi.

Bissouma tarafı, bir haftadır sağlık raporu göndermeyince Galatasaray transferden vazgeçti.

Yves Bissouma Tottenham formasıyla

TOTTENHAM'DA KADRO DIŞI KALDI

Ayrıca Bissouma'nın Tottenham'daki disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı kaldığı ifade edildi.

44 MAÇTA 2 GOL ATTI

Geride bıraktığımız sezon Tottenham ile 44 maça çıkan Bissouma, 2 gol atmayı başardı.

Oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

29 yaşındaki Malili futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE DE TAKİPTE

Fenerbahçe'nin de Yves Bissouma'ya ilgisi bulunuyor.

