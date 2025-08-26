Galatasaray transferde sona geldi: Oyuncuyla anlaşıldı

Sarı-kırmızılılar, Yves Bissouma transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

GÖRÜŞMEDE SONA GELİNDİ

Fabrice Hawkins'in haberine göre; Oyuncunun transferi için Tottenham ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde sona gelindi.

Galatasaray'ın oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Yves Bissouma

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bissouma'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Tottenham dışında Lille ve Brighton formaları da terletti.

BISSOUMA'NIN KARİYERİ

Tottenham Hotspur’ın orta sahasında görev yapan Yves Bissouma, yıllar içinde gösterdiği fiziki gücü, top kapma yeteneği ve oyun akışını hızlandıran paslarıyla dikkat çeken bir isim haline geldi.

30 Ağustos 1996 doğumlu olan Bissouma, profesyonel kariyerini Fransa ve İngiltere’de şekillendirerek uluslararası arenada da Mali milli takımının düzenli oyuncularından biri oldu.

Tottenham ile toplamda 100 maça çıkan Bissouma, 2 gol atmayı başardı.