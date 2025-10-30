Galatasaray Trabzonspor ve Beşiktaş Fenerbahçe derbilerinin hakemleri açıklandı

Galatasaray Trabzonspor ve Beşiktaş Fenerbahçe derbilerinin hakemleri açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftası derbi heyecanına sahne olacak.

Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

DERBİLERİN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, iki derbinin de hakemini açıkladı.

Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ise Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

11. haftada oynanacak diğer maçların hakemleri şu şekilde:

Başakşehir - Kocaelispor: Batuhan Kolak

Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol

Konyaspor - Samsunspor: Ali Şansalan

Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

Eyüpspor - Antalyaspor: Alper Akarsu

Alanyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

