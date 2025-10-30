Galatasaray Trabzonspor ve Beşiktaş Fenerbahçe derbilerinin hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 11. haftası derbi heyecanına sahne olacak.
Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
DERBİLERİN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, iki derbinin de hakemini açıkladı.
Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ise Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.
11. haftada oynanacak diğer maçların hakemleri şu şekilde:
Başakşehir - Kocaelispor: Batuhan Kolak
Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol
Konyaspor - Samsunspor: Ali Şansalan
Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
Eyüpspor - Antalyaspor: Alper Akarsu
Alanyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu
Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi