Galatasaray-Trabzonspor: Okan Buruk ve Fatih Tekke karar verdi işte ilk 11'ler

Galatasaray-Trabzonspor: Okan Buruk ve Fatih Tekke karar verdi işte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Süper Lig'de dev maçta lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve Fatih Tekke karar verdi: İşte ilk 11'ler.

Süper Lig'de 11. hafta dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Cihan Aydın.

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 28 puanla lider. İkinci sıradaki Trabzonspor'un ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray, Trabzonspor maçına iki yıldızından yoksun çıkacak. Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sarı kart sınırında bulunan Torreira, bugün de kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da ise sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

GÖZLER UĞURCAN ÇAKIR'DA

Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi Trabzonspor açıklamasıUğurcan Çakır'dan derbi öncesi Trabzonspor açıklaması

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak.

Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti.

Milli file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon euro garanti bedelle Galatasaray'a transfer oldu.

Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR: İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin sahaya sürecekleri ilk 11'leri belirledikleri öğrenildi.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo (Kaan), Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Spor
Derbi öncesi Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme: Aylar sonra geliyor
Derbi öncesi Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme: Aylar sonra geliyor
Arda Güler'e büyük onur! Resmen açıklandı
Arda Güler'e büyük onur! Resmen açıklandı