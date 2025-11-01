Galatasaray-Trabzonspor: Okan Buruk ve Fatih Tekke karar verdi işte ilk 11'ler

Süper Lig'de 11. hafta dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Cihan Aydın.

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 28 puanla lider. İkinci sıradaki Trabzonspor'un ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Galatasaray, Trabzonspor maçına iki yıldızından yoksun çıkacak. Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sarı kart sınırında bulunan Torreira, bugün de kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da ise sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

GÖZLER UĞURCAN ÇAKIR'DA

Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi Trabzonspor açıklaması

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak.

Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti.

Milli file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon euro garanti bedelle Galatasaray'a transfer oldu.

Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR: İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin sahaya sürecekleri ilk 11'leri belirledikleri öğrenildi.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo (Kaan), Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.