Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri açıklandı
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek.
Üst sıraları yakından ilgilendiren maç, RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN
Kritik derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak.
VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN
Maçta VAR hakemliği görevini Alper Çetin yapacak. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel olacak.
İLK 11'LER AÇIKLANDI
Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu:
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor: Henüz açıklanmadı
