Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri açıklandı

Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek.

Üst sıraları yakından ilgilendiren maç, RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray 2 farkla kaybetti

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN

Kritik derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak.

VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN

Maçta VAR hakemliği görevini Alper Çetin yapacak. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel olacak.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor: Henüz açıklanmadı