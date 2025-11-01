Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri açıklandı

Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek.

Üst sıraları yakından ilgilendiren maç, RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray 2 farkla kaybettiGalatasaray 2 farkla kaybetti

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN

Kritik derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN

Maçta VAR hakemliği görevini Alper Çetin yapacak. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel olacak.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor: Henüz açıklanmadı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Spor
Galatasaray 2 farkla kaybetti
Galatasaray 2 farkla kaybetti
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama