Galatasaray 2 farkla kaybetti

Galatasaray 2 farkla kaybetti
Yayınlanma:
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'a 2 sayılık farkla mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic'i 83-81 yendi.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY 3. YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 2. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 3. mağlubiyetini yaşadı.

Ümraniyespor hasrete son verdiÜmraniyespor hasrete son verdi

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

Türk Telekom: Smith 10, Devoe 12, Alexander 7, Doğuş Özdemiroğlu 10, Berkan Durmaz 8, Simonovic 9, Usher 4, Allman 19, Bankston 2, Ata Kahraman 2

Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Can Korkmaz, Palmer 22, Gillespie 4, White 14, Cummings 13, Rıdvan Öncel, Meeks 5, Muhsin Yaşar 8, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Bishop 7

1. Periyot: 22-19

Devre: 46-40

3. Periyot: 62-67

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Spor
Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri açıklandı
Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri açıklandı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama