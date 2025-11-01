Ümraniyespor hasrete son verdi
1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ve Sivasspor karşı karşıya geldi.
ÜMRANİYESPOR TEK GOLLE KAZANDI
Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtaki tek golü 2. dakikada Engjell Hoti attı.
Sivasspor'da Bekir Böke, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Appindangoye ise 90+1 kırmızı kart gördü ve Sivasspor maçı 9 kişi bitirdi.
4 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla Ümraniyespor, ligde 4 maç sonra kazanmayı başardı ve 11 puanla maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.
Sivasspor ise 14 puanla 11. sırada kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
1. Lig'de gelecek hafta Ümraniyespor, 9 Kasım Pazar günü Pendikspor deplasmanına çıkacak.
Sivasspor 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.