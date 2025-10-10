Galatasaray tarihi anıtı dikti: Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen

Galatasaray camiası, kulüp tarihine yön veren üç büyük ismi onurlandırmak üzere anlamlı bir törene imza attı.

Galatasaray adına tarihi bir gün yaşandı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen’in anıtları törenle açıldı.
Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başta olmak üzere kulüp yöneticileri, sporcular ve davetliler katıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

KULÜBÜN TEMEL TAŞLARI

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, üç ismin Galatasaray’ın kimliğini şekillendiren temel taşlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Bugün burada yalnızca üç büyük ismi onurlandırmak için değil, Galatasaray’ın ve Türkiye’nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan üç değeri bir araya getirmek için toplandık.
Bu heykel sadece bir anıt değildir; bir fikir zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür.

ATATÜRK VİZYONU

Özbek, Galatasaray Lisesi’nin kuruluş felsefesinden kulübün doğuşuna kadar uzanan tarihsel bağları hatırlatarak, Atatürk’ün vizyonu, Fikret’in düşüncesi ve Ali Sami Yen’in inancının Galatasaray’ın ruhunu oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Özbek, Tevfik Fikret’in Galatasaray’ın düşünsel temelini attığını, Atatürk’ün bu vizyonu cumhuriyetle taçlandırdığını ve Ali Sami Yen’in sporla kardeşliği birleştirdiğini belirtti.

heykel.jpg

"YALNIZ BİR ANIT DEĞİL"

Açılışı yapılan anıtın yalnızca bir heykel değil, Galatasaray’ın kültürel ve ahlaki mirasının bir simgesi olduğunu vurguladı:

Bu heykel, geçmişe bir saygı duruşu olduğu kadar geleceğe verilen sözdür. Atatürk’ün, Tevfik Fikret’in ve Ali Sami Yen’in ışığı daima yolumuzu aydınlatacaktır.

HEYKELTIRAŞ AKSUNGUR'DAN AÇIKLAMA

Heykeltıraş Rahmi Aksungur ise çalışmaların 1 yıldan fazladır devam ettiğini belirterek, "Bu süreç içerisinde özellikle Eray Yazgan'a, Timur Kuban'a, Sedat Artukoğlu'na ve Necmi Dilmen'e teşekkür ederim. Çok destek verdiler. Cumhuriyet'in 100. Yıl Komitesi'ne de ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

