Galatasaray sözleşmeyi uzattı: Babasının mirasını açıkladı

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının sponsoru Çağdaş Faktoring'le 4. kez sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Melissa Gülmezgil Bağ katıldı.

Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Melissa Gülmezgil Bağ şunları söyledi:

"Bugün burada, Çağdaş Faktoring olarak Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın isim sponsorluğunda dördüncü sezonumuza imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Galatasaray, yalnızca kazandığı başarılarla değil; Türk sporunun gelişimine kattığı vizyon, mücadele ruhu ve değerleriyle hepimize ilham veren bir kulüp.

Biz de Çağdaş Faktoring olarak bu değerlerle aynı çizgide yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce de birçok kez ifade ettiğim üzere, bu iş birliğinin bizler için anlamı sadece bir sponsorluk değil; kadın sporunun güçlenmesi, genç kızların spora teşvik edilmesi ve toplumsal eşitliğin desteklenmesi açısından da çok değerli bir sorumluluktur.

Bu noktada rahmetli babam Sayın Dikran Gülmezgil’i de anmadan geçmek istemiyorum. Kendisinin hem Galatasaray’a olan bağlılığı hem de Çağdaş Faktoring’e kazandırdığı vizyon, bugün bu salonda bir araya gelmemizi sağlayan en önemli mirastır. Onun adını bu güzel birliktelikle yaşatıyor olmaktan büyük gurur duyuyorum.

Bu sezon takımımız, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague Women’da mücadele ediyor. Ligde OGM Ormanspor galibiyetiyle, Avrupa’da ise İtalyan temsilcisini mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptık. Türkiye Ligi’nde hedefimiz tabii ki şampiyonluk; Avrupa’da ise Final Four ve şampiyonluk.

Yeni sezonda Galatasaray Kadın Basketbol Takımımıza başarılar diliyorum. Onların azmi, disiplini ve inancıyla bu sezonda da birçok zaferi birlikte kutlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu güçlü birlikteliğin hem Galatasaray’a hem Türk sporuna hem de genç sporcularımıza ilham olmasını diliyorum. Teşekkür ederim."

"DAHA BÜYÜK HEDEFLERE KOŞACAĞIZ"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ise şunları söyledi:

"Bugün Türk sporunun öncüsü Galatasaray ile finans sektörünün güven ve istikrarlı büyüyen markası Çağdaş Faktoring arasındaki iş birliğini dördüncü kez yenilemenin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı birlikteliğin her sezon güçlenerek devam etmesi, aslında bir sponsorluk ilişkisinden çok daha fazlasıdır.

Bu iş birliği, derin bir dostluğun ve sürdürülebilir başarının buluştuğu bir noktadır. Galatasaray, 120 yılı aşkın tarihiyle sadece bir spor kulübü değil; Türk sporunun gelişiminde öncü bir misyon üstlenmiş, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Çağdaş Faktoring ise finans dünyasında güven, sorumluluk ve vizyonun sembolü haline gelmiştir.

Bu iki köklü markanın yolu şu ortak değerlerde birleşmektedir: dürüstlük, azim ve başarıya olan inanç.

Bugün burada anmadan geçemeyeceğimiz çok kıymetli bir isim var: merhum Dikran Gülmezgil. Çok sevgili dostum, can arkadaşım… Galatasaray’da uzun yıllar yöneticilik yapmış, bu kulübe gönülden bağlı, vizyoner bir iş insanıydı. Hem Galatasaray’a olan sevgisi hem de Çağdaş Faktoring’in temellerini atan liderliği ile bu birlikteliğin ruhunu oluşturmuştur.

Kendisini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Sevgili dostumun mirası, bugün kızı Melisa Gülmezgil Bağ ve Çağdaş Faktoring ailesi tarafından aynı kararlılıkla yaşatılıyor.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımıza verdikleri bu güçlü destek, yalnızca bir sponsorluk değil; kadın sporcularımıza, genç nesillere ve Türk basketboluna yapılan bir yatırımdır. Kadın Basketbol Takımımız, geçmişten bugüne sayısız başarıya imza atmış, Avrupa’da ülkemizi gururla temsil etmiş bir ekiptir. Bu yeni dönemde de Çağdaş Faktoring’in katkılarıyla daha büyük hedeflere koşacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, Galatasaray camiasından duydukları güven ve destek için Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melisa Gülmezgil Bağ’a ve bu iş birliğini mümkün kılan herkese içten teşekkürlerimi iletiyorum.

Sözlerimi tamamlarken şunu vurgulamak isterim: Galatasaray kadın sporlarının gücüne inanır. Galatasaray dostluklara inanır. Ve Galatasaray her zaman öncüdür.

Bu güçlü birlikteliğin hem Türk basketboluna hem de kadın sporuna büyük katkı sağlayacağına inanıyor, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum."