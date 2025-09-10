Galatasaray sözleşmesini uzatıp takımdan yollayacak
Yayınlanma:
Galatasaray yönetimi, Eyüp Aydın ile sözleşme yenileyecek. Aydın daha sonra Samsunspor'a kiralanacak.Sitemizi Haberler'de takip edin
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor.
EYÜP AYDIN İLE SÖZLEŞME YENİLENECEK
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı. Yakup Çınar’ın haberine göre Galatasaray, önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmen açıklayacak.
SAMSUNSPOR’A KİRALANACAK
Haberde ayrıca sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyu, Süper Lig ekibi Samsunspor’a kiralayacağı kaydedildi.
BAYERN MUNIH’TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Galatasaray, Eyüp Aydın’ı 2023-2024 sezonunun başında Bayern Münih’ten kadrosuna katmıştı. Bonservisi için 250 bin euro ödenmişti.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLİYORDU
Galatasaray ile 16 maça çıkan Eyüp Aydın 1 gol 2 asist kaydetti. Aydın’ın az süre aldığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.