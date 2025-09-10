Galatasaray sözleşmesini uzatıp takımdan yollayacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor.

EYÜP AYDIN İLE SÖZLEŞME YENİLENECEK

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı. Yakup Çınar’ın haberine göre Galatasaray, önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmen açıklayacak.

SAMSUNSPOR’A KİRALANACAK

Haberde ayrıca sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyu, Süper Lig ekibi Samsunspor’a kiralayacağı kaydedildi.

Eyüp Aydın, Samsun'a gidiyor

BAYERN MUNIH’TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray, Eyüp Aydın’ı 2023-2024 sezonunun başında Bayern Münih’ten kadrosuna katmıştı. Bonservisi için 250 bin euro ödenmişti.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLİYORDU

Galatasaray ile 16 maça çıkan Eyüp Aydın 1 gol 2 asist kaydetti. Aydın’ın az süre aldığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.