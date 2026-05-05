Galatasaray şampiyonluk maçına taktik çalıştı

Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, taktik çalışma yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında yapacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DÖRT TAKIMLI TURNUVA YAPTILAR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK MAÇ

Geride kalan 32 haftada 74 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 29 puandaki Antalyaspor ise küme düşme hattının hemen 1 üst basamağında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

