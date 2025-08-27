Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda rövanş maçında Kairat ile Celtic karşı karşıya geldi. Kazakistan’da oynanan mücadele penaltılara giderken ev sahibi Kairat, rakibini penaltılarda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Kazak ekibinin bu galibiyeti en çok temsilcimiz Galatasaray’a yaradı. Kairat’ın Celtic’i elemesiyle birlikte Galatasaray kasasına 320 bin euro koydu.

Bir diğer eşleşmede ise Pafos’un Kızılyıldız’ı elemesiyle birlikte sarı-kırmızılılar bir 320 bin euroyu daha kasasına koydu.

BİR GECEDE 640 BİN EURO KAZANDILAR

UEFA sıralamasında katsayısı yükselen Galatasaray böylece Play-off turunda ilk gün maçlarının sona ermesiyle toplamda 640 bin euro kazandı.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü 19.00'da çekilecek. Kura çekimi TRT 1’den yayınlanacak.