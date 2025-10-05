Galatasaray sakatlığı açıkladı: Sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

WILFRIED SINGO SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26. Dakikada oyuncunun yerine Roland Sallai maça dahil oldu.

Wilfried Singo sakatlandı

SON DURUMU BELLİ OLDU

Sabah saatlerinde hastanede tetkikleri yapılan Wilfried Singo'nun son durumu belli oldu. Oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi.

Galatasaray'ın sakatlığa dair açıklaması şu şekilde:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Erden Timur'dan derbi sonrası Galatasaray açıklaması

3-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Oyuncunun tedaviye verdiği yanıta bağlı olarak 3-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.