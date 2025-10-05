Erden Timur'dan derbi sonrası Galatasaray açıklaması

Erden Timur'dan derbi sonrası Galatasaray açıklaması
Yayınlanma:
Galatasaray Sportif AŞ eski başkan vekili Erden Timur, derbinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Müsabakanın 12. dakikasında Beşiktaş, Rafa Silva’nın kaydettiği golle önce geçti. Ev sahibi ise 55. dakikada İlkay Gündoğan ile geldi.

Sarı-kırmızlılarda Davinson Sanchez, 34. dakikada Rafa Silva’ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ghkmjgg.jpg

“LIVERPOOL MAÇININ YORGUNLUĞU VARDI”

Karşılaşmayı stattan takip eden Galatasaray Sportif AŞ eski başkan vekili Erden Timur, çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Mücadeleyi değerlendiren Erden Timur, "Liverpool karşılaşması müthiş bir galibiyetti. Böyle şeyler olur Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından sonra. Çok güzel gidiyoruz. Nazar değmesin. Muhtemelen Liverpool maçının yorgunluğu da vardı ama çok güzel mücadele ettik” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

