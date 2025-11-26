Galatasaray namağlup lider bitirdi
Kadınlar EuroLeague B Grubu altıncı ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya geldi.
NAMAĞLUP LİDER TAMAMLADI
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibini 104-54 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 6’da 6 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Esperanza Mendoza, Igor Esteve Malmierca, Megaklis Marinakis
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smalls 9, Williams 6, Oblak 5, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Ayşe Cora Yamaner 11, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Johannes 8, Kuier 17
SOPRON BASKET: Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Sitku 15, Wallack 3, Borondy 2
1’İNCİ PERİYOT: 31-15
DEVRE: 58-28
3’ÜNCÜ PERİYOT: 82-39