Galatasaray namağlup lider bitirdi

Galatasaray namağlup lider bitirdi
Yayınlanma:
Sopron Basket'i 104-54 mağlup eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubu namağlup lider tamamladı.

Kadınlar EuroLeague B Grubu altıncı ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya geldi.

NAMAĞLUP LİDER TAMAMLADI

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibini 104-54 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 6’da 6 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı.

mgbks.jpg

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Esperanza Mendoza, Igor Esteve Malmierca, Megaklis Marinakis

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smalls 9, Williams 6, Oblak 5, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Ayşe Cora Yamaner 11, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Johannes 8, Kuier 17

SOPRON BASKET: Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Sitku 15, Wallack 3, Borondy 2

1’İNCİ PERİYOT: 31-15

DEVRE: 58-28

3’ÜNCÜ PERİYOT: 82-39

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Spor
