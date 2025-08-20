Galatasaray mecbur kaldı: Zarar etmeyi kabul etti

Hellas Verona'ya kiralanacak olan Victor Nelsson'un satın alma opsiyonu 4 milyon euro olacak. Galatasaray, oyuncuyu 7 milyon euroya transfer etmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen isimler de bir bir takımdan ayrılıyor.

HELLAS VERONA’YA İMZA ATACAK

Son olarak Derrick Köhn ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson da veda etmeye hazırlanıyor. Hellas Verona ile anlaşmaya varan Victor Nelsson, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya’ya gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Danimarka basınında yer alan haberlere göre kiralık olarak imza atacak olan futbolcunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro olacak.

victor-nelsson.jpg

7 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

2021-2022 sezonunda Kopenhag’dan transfer edilen Victor Nelsson için Galatasaray, 7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

144 MAÇTA 4 GOL 1 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla toplamda 144 maça çıkan Danimarkalı stoper, 4 gol 1 asist kaydetti.

OKAN BURUK İLE ARASI BOZUK

Okan Buruk ile arası bozuk olan Victor Nelsson'un takımda mutsuz olduğu ve bu durumun diğer futbolcuları da kötü etkilediği biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

