Galatasaray maçının Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklandı

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor'dan stat açıklaması geldi. İstanbul temsilcisi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanacak maçların adresini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stat arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübüne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız.

4 BÜYÜK MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG ANALİZİ

Eyüpspor’un İlk 2 Hafta Performansı:

1. Hafta: Eyüpspor - Konyaspor: 0-1

Süper Lig’e yükselen Eyüpspor, ilk hafta Konyaspor karşısında istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı. Özellikle ilk yarıda baskı altında kalan takım, hücumda etkisiz kaldı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

2. Hafta: Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1

Eyüpspor’un Golü: Mame Thiam (29. dakika). Beşiktaş’ın Golleri: Tammy Abraham (19’ P), Rafa Silva (90+6)2.

Eyüpspor, Tüpraş Stadı’nda Beşiktaş’a karşı dirençli bir oyun sergiledi. Yeni transfer kaleci Marcos Felipe, 7 kurtarışla dikkat çekti. Mame Thiam’ın kafa golüyle beraberliği yakalayan Eyüpspor, uzatma dakikalarında gelen golle sahadan puansız ayrıldı.

marcos-felipe.jpg

Puan Durumu: 0 puan (2 maçta 2 mağlubiyet). Goller: 1 gol atıldı, 3 gol yendi. Öne çıkan isim: Marcos Felipe (kaleci) – Beşiktaş maçında 7 kurtarış yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

