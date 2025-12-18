Galatasaray maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Galatasaray zorlu maça çıkıyor. Galatasaray'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da sahneye çıkıyor.

Sarı kırmızılı takım Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bu akşam Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için görev alamayacak.

Başakşehir'de ise Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla milli takım kamplarında bulunan Oliver Kemen (Kamerun) ile Christopher Operi (Fildişi Sahili) müsabakada forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY: İLK 11'LER

GALATASARAY: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Sara, Ahmed, Yunus, Barış, İcardi.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Berat, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Bertuğ.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Başakşehir arasında RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Halil Umut Meler.

Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.