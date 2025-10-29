Galatasaray maçındaki skandal hakem kararı ortaya çıktı: TFF resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 10. haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Açıklanan kayıtlar arasında en dikkat çeken pozisyon Galatasaray – Göztepe maçında Victor Osimhen’in golü sonrası yaşananlar oldu.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

VAR: "Oğuzhan hocam, sesim geliyor mu? Potansiyel gol kararı için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Sesin geliyor geliyorum."

VAR: "İlk defansın topla oynadığını gösteriyorsun."

Operatör: "Açtım hocam."

Hakem: "Ekranın başındayım."

VAR: "Tamam, defans oyuncusundan geldiğini gösteriyorum topun sana tamam mı? Ofsayttan bahsedemeyiz."

Hakem: "Geniş açıdan da ver."

VAR: "Geniş açıdan da veriyorum sana."

Hakem: "Tamam, gol veriyorum."

VAR: "Dolayısıyla ofsayt yok, anlaşıldı."

“BU TÜR POZİSYONLARDA VAR HAKEMİ MONİTÖRE ÇAĞIRMAZ”

Karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendiren Ahmet Çakar, defans oyuncusunun topla oynadığını göstermek için VAR’a çağırmayı büyük bir hata olarak belirtmişti.

Çakar açıklamasında "Dün oynanan Galatasaray - Göztepe maçında defans oyuncusunun vurduğu topa yardımcı hakem yanılarak ofsayt tespiti yapmış olabilir. Pozisyon gol olunca VAR inceledi. Somut verisi olan (defans oyuncusunun açıkça topla oynaması) bu tür pozisyonlarda VAR, hakemi monitöre çağırmaz. Kulaklıktan gerekli açıklamayı yapar ve karar düzeltilir. Ama ne oldu? VAR protokolüne aykırı olarak hakem izlemeye davet edildi. Şimdi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından sonra akla gelen soru, bu maç için 'Hakem VAR a çağırılacak' diye bahis oynayan var mı? Bahis oynayanlar içinde hakem var mı?" demişti.

Icardi krizi büyüyor: Galatasaray'a net mesaj

“VAR AÇISINDAN BÜYÜK BİR HATADIR”

Fırat Aydınus ise Hürriyet’teki yazısında "Galatasaray’ın attığı golden önce VAR’ın hakemi monitöre çağırması gerçekten inanılmaz bir hata. Sana göre, bana göre tartışmalı değil; açık ve net bir pozisyon… Bir futbolcunun topa açık seçik, tertemiz biçimde oynadığı bir anı hakeme izlettirip karar verdirmek, VAR açısından büyük bir hatadır." ifadelerini kullanmıştı.