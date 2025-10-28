Icardi krizi büyüyor: Galatasaray'a net mesaj
Galatasaray'da Icardi bilmecesi devam ediyor. Pino, kulüpten hala resmi bir teklif gelmediğini vurgulayarak, Aralık ayına kadar bekleyeceklerini, sonrasında ise alternatifleri değerlendireceklerini ifade etti.
SEZON SONU BEKLEMEDE
Pino’nun açıklamaları şöyle:
“Şu ana kadar Galatasaray’dan herhangi bir teklif almadık. Başkan Dursun Özbek ve başkan yardımcısının açıklamalarını takip ettim. Ancak kulübün kaptanı olan bir oyuncunun, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonunu beklemesi doğru olmaz. Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, sonrasında diğer teklifleri değerlendirme hakkımızı kullanacağız.”
AVRUPA'DAN TALİPLER
Icardi’ye Avrupa’nın çeşitli liglerinden ciddi ilgi olduğunu belirten Pino, oyuncunun kalitesine uygun teklifler aldıklarını ve uzun süre belirsizlik içinde kalamayacaklarını söyledi:
“Hem Avrupa’dan hem de diğer kıtalardan önemli teklifler aldık. Mauro’nun Galatasaray’a olan sevgisini herkes biliyor ama bu süreçte onun geleceğini etkileyen kararlar alınmalı.”
Icardi’nin Galatasaray Performansı
99 resmi maçta: 67 gol, 22 asist
Bu sezon Süper Lig: 9 maçta 6 gol
Son olarak Göztepe maçında gol atarak galibiyete katkı sağladı
Icardi: “Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu olmak istiyorum.”