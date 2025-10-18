Galatasaray maçında VAR golü iptal etti

Galatasaray'ı konuk eden Başakşehir'de Shomurodov'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede ikinci yarı hızlı başladı.

SHOMURODOV FİLELERİ HAVALANDIRDI

Karşılaşmanın 47. dakikasında gelişen Başakşehir atağında, Shomurodov, kale çizgisi önünde dönen topu filelerle buluşturdu.

OFSAYT GEREKÇESİYLE GOL İPTAL

Ancak 5 dakika süren VAR incelemesinin ardından Atilla Karaoğlan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Sergen Yalçın da dayanamadıSergen Yalçın da dayanamadı

GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRÜYOR

Bu golden sadece birkaç dakika sonra Shomurodov fileleri havalandırmayı başarsa da sevinci kısa sürdü. 61'de sahneye çıkan Leroy Sane kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

