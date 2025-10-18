Sergen Yalçın da dayanamadı

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’ndaki maçtan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, eleştirilerde bulundu.

Beşiktaş 2 dakikada yıkıldı: Gençlerbirliği şaşkına çevirdi

“KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Yedikleri gollere sitem eden Sergen Yalçın, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım" dedi.

“BEŞİKTAŞ’A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL”

Yeterince istekli olmadıklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var" ifadelerini kullandı.