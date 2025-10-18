Beşiktaş 2 dakikada yıkıldı: Gençlerbirliği şaşkına çevirdi

Beşiktaş 2 dakikada yıkıldı: Gençlerbirliği şaşkına çevirdi
Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-1’lik üstünlükle galip ayrıldı.

2 DAKİKADA GERİDEN GELDİLER

Karşılaşmanın 47. dakikasında Beşiktaş, Cengiz Ünder’in attığı gol ile öne geçti. Konuk ekibin cevabı 79. dakikada Jurasek (KK) ile geldi. Gençlerbirliği’ne galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Tongya attı.

GENÇLERBİRLİĞİ SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 4 maça çıkan Gençlerbirliği, 8 puanla 13. sırada yer aldı. 13 puandaki Beşiktaş ise 6. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Cerny, Abraham

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Dele Bashiru, Göktan Gürpüz, Oğulcan Ülgün, Tongya, Niang

