Galatasaray maçında ıslıklanmıştı: Açıklama geldi

Hem tribünlerden hem de sosyal medyadan gelen tepkilere karşı sessizliğini koruyan genç file bekçisi, bugün yaptığı açıklamayla kamuoyuna mesaj verdi.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Kayserispor’un 4-0 mağlup olduğu Galatasaray karşılaşmasında, maçın son dakikalarında topu oyuna sokma konusunda yaşadığı hatalar nedeniyle tribünler tarafından ıslıklanan Bilal Bayazit, tepkilere karşılık vermesiyle gündeme oturmuştu.

Moral bozukluğu yaşayan kaleci, maçın son anlarında kalesinde bir gol daha görerek eleştirilerin dozunu artırmıştı.

Bilal Bayazit sessizliğini bozdu: Gün birlik günü!

Maç sonrası sosyal medyada ikiye bölünen taraftarlar arasında Bilal’e destek verenler kadar eleştirenler de yer aldı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise tartışmalara noktayı koyarak, “Bilal bizim için değerli bir oyuncu” açıklamasıyla oyuncusuna sahip çıktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Bilal Bayazit, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sportif Direktör Muhammed Türkmen ve Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali ile bir araya geldiğini duyurdu.

Bilal Bayazit sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum ve şanlı formasını terlettiğim memleketimin takımı olan sevgili Kayserispor ailem; Dün olduğu gibi bugün ve yarın da takımımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yanlış anlaşılmaların giderildiğini, asla taraftarlarımıza karşı bir art niyetim olamayacağını vurgulayarak; Kayserispor olarak, omuz omuza, hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz!

Gün birlik günü!

Saygılarımla.

Bilal’in bu açıklaması, hem kulüp içinde hem de taraftarlar arasında olumlu karşılandı.

Kayserispor camiası, yaşanan gerginliğin ardından yeniden kenetlenme mesajı verirken, genç kalecinin özverili duruşu takdir topladı.