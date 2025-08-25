Galatasaray maçında çıldırdı: Takımdan ayrılıyor

Galatasaray maçında çıldırdı: Takımdan ayrılıyor
Yayınlanma:
Galatasaray maçındaki tepkileriyle gündem olan Bilal Bayazıt takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray’a 4-0 mağlup olan Kayserispor’da ortalık karıştı. Kayserispor ile 100. maçına çıkan Bilal Bayazıt’ın maç içerisindeki hareketleri olay oldu.

ELDİVENLERİNİ ÇIKARIP YERE ATTI

Maç içerisinde sık sık takım arkadaşlarına bağıran Bilal Bayazıt’ın 4. golden sonra eldivenlerini çıkarıp yere atması tepki çekti.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Faruk Aydemir'in haberine göre; Moralinin oldukça bozuk olan Bilal Bayazıt transfer dönemi kapanmadan takımdan ayrılmayı planlıyor.

100 MAÇTA KALESİNDE 150 GOL GÖRDÜ

2021 yılında Kayserispor’a transfer olan Bilal Bayazıt burada çıktığı 100 maçta kalesinde 150 gol görürken 27 maçta kalesini gole kapattı.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Spor
Serdal Adalı teklifi anında reddetti
Serdal Adalı teklifi anında reddetti
Acun Ilıcalı ve Beşiktaş anlaştı
Acun Ilıcalı ve Beşiktaş anlaştı
Rasim Ozan Kütahyalı ‘Hain’ denince çıldırdı
Rasim Ozan Kütahyalı ‘Hain’ denince çıldırdı