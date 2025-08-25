Galatasaray maçında çıldırdı: Takımdan ayrılıyor
Galatasaray maçındaki tepkileriyle gündem olan Bilal Bayazıt takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray’a 4-0 mağlup olan Kayserispor’da ortalık karıştı. Kayserispor ile 100. maçına çıkan Bilal Bayazıt’ın maç içerisindeki hareketleri olay oldu.
ELDİVENLERİNİ ÇIKARIP YERE ATTI
Maç içerisinde sık sık takım arkadaşlarına bağıran Bilal Bayazıt’ın 4. golden sonra eldivenlerini çıkarıp yere atması tepki çekti.
TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
Faruk Aydemir'in haberine göre; Moralinin oldukça bozuk olan Bilal Bayazıt transfer dönemi kapanmadan takımdan ayrılmayı planlıyor.
100 MAÇTA KALESİNDE 150 GOL GÖRDÜ
2021 yılında Kayserispor’a transfer olan Bilal Bayazıt burada çıktığı 100 maçta kalesinde 150 gol görürken 27 maçta kalesini gole kapattı.