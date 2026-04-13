Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar ligde liderliğini sürdürse de şampiyonluk yarışında işler karıştı. Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe, puan farkını 2'ye indirmeyi başardı.

EMRE BOL VE EVREN TURHAN BİRBİRİNE GİRDİ

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında aldığı beraberlik moralleri bozarken ilginç bir olay yaşandı. Sportcast Youtube kanalında mücadeleyi değerlendiren Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan ve Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol canlı yayında kavga etti.

STÜDYOYU TERK ETTİ

İkili arasında tansiyon yükselirken Emre Bol daha fazla dayanamayarak stüdyoyu terk etti. Bol, 'terbiyesiz adam' diyerek mikrofonunu çıkardı ve yayından ayrıldı. Bir süre daha Emre Bol hakkında konuşan Evren Turhan ise daha sonra mücadeleyi yorumlamaya devam etti.

5 YIL ÖNCE DE TARTIŞMIŞLARDI

Emre Bol ve Evren Turhan, 5 yıl önce de tv100'de yayınlanan VAR Odası'nda beraberlik yapmış ve o zaman da kavga etmişlerdi.